T.C.
DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/51 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Taşınmaz satışa çıkarılmıştır.Açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/51 sayısıyla erişilebilir Denizli İl, Pamukkale İlçe, Kınıklı Mah.1571 Ada, 30 Parsel,200 m2- 4.660.000,00 TL KDV: %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 -14:05Bitiş Tarih ve Saati: 26/01/2026-14:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 -14:05Bitiş Tarih ve Saati: 26/02/2026-14:05
Basın No: ILN02368992 #ilan.gov.tr