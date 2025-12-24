T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYESİNİN TATİLİ İLANI

ESAS NO : 2025/12 Tereke

MURİS : AHMET TARIK ÇAKAR (TC KİMLİK NO: 12610100742)

Yukarıda ad ve soyadı yazılı muris terekesine ait mal varlığının tasfiye giderlerini dahi karşılamadığı anlaşıldığından İİK Madde 217 gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.

İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde 30.000,00-TL Tasfiye Gider Avansını alacaklılar tarafından peşin verilerek tasfiyeye ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde tereke tasfiyesinin KAPATILACAĞI ilan olunur. 09.12.2025

Basın No: ILN02368801 #ilan.gov.tr