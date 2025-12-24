T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/157 Esas

DAVACI: HASAN TULUMBACI

DAVALILAR: 1- OZAN GAYRİMENKUL VE İNŞAAT LTD. ŞTİ

2- IBTIHAJ ABDULRAHMAN Aksaray Caddesi No:12 Laleli Fatih/ İSTANBUL

3- ISMAEL IBRAHEEM Aksaray Caddesi No:12 Laleli Fatih/ İSTANBUL

4- YÜKSEL USTAOĞLU Rami Cuma Mah. Yeşilpınar Sok. No:44/17 Eyüp/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dahili davalılar IBTIHAJ ABDULRAHMAN ISMAEL KANNAH ve SARAA ISMAEL IBRAHEEM MOHAMMED'in dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma zaptı ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 16/04/2026 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan gazetede yayınladığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. 17/12/2025

Basın No: ILN02368182 #ilan.gov.tr