T.C. İSTANBUL 17. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/719 Esas

KONU: İlanen tebligat

Davacı GRİGOR VERMİŞOĞLU ile Davalı ALLİSON MARİJKE BENNİNK arasında mahkememizde görülen Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

(Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalının Ontario Yüksek Adalet Divanı Aile Mahkemesi'nin 23.11.2021 Tarih ve FC-19-00000579-0000 dosya sayılı kararı ile boşandıklarını, kararın 24.12.2021 tarihinde kesinleştiğini, mahkeme kararının Türkiye'de tanınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir) davalıya ulaşılamaması sebebiyle dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup 6100 S.K. 127,129,194,195, ve 324 md. gereğince bu ilanın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde; savunmalarını, ispata yarayacak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini, tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi ve delil avansını yatırması gerektiği, aksi halde davayı inkar etmiş sayılarak davaya yokluğunda devam edileceği ve karar verilebileceğinin, davacının 21/11/2023 tarihli dava dilekçesi yerine geçmek üzere, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 hafta sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, ön inceleme duruşmasının 09/06/2026 günü saat 10:50'de yapılacağı belirtilen gün ve saatte duruşma salonunda hazır olunması gerektiği İLANEN tebliğ olunur.

DAVALI:

Adı Soyadı: ALLİSON MARİJKE BENNİNK

Adresi: Canada -60849 Niagara Regional Road 27 Weliand, ON L3 B 5NG

Basın No: ILN02368184 #ilan.gov.tr