T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYSERİ DEFTERDARLIĞI

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz açık artırma suretiyle satılacaktır.



1- GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU YER :

1-Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Hunat Mahallesi 8888 Ada, 1 Parsel, Kat:9 Bağ.Böl No:36 Tam hisseli(1/1) Dubleks Büro vasıflı taşınmaz



2- GAYRİMENKULÜN DURUMU VE HUSUSİ VASIFLARI :

Değerleme konusu taşınmaz Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Hunat Mahallesi 8888 Ada, 1 Parsel, ,Kat:9 Bağ. Böl No:36 Tam hisseli(1/1) Dubleks Büro vasıflı taşınmaz olup,12 katlı betonarme iş yeri vasıflı taşınmaz olduğu,taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret-konut alanı olarak yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina zemin kat +9 normal kattan oluşan çift asansörlü ve iş yerleri olarak kullanılan bina olup toplam 38 bağımsız bölümden oluşmaktadır. İşyeri 9. katta yer almakta dubleks ofis vasfında olup giriş katının 75,00 m²,üst katının 35,00m² toplam 110,00m² yüz ölçümünde olduğu,ıslak zeminlerinin fayans,odalarının parkelerle döşeli olduğu,giriş katında 2 bölüm,mutfak ve WC bulunduğu üst katında bir bölüm ve WC olduğu,üst katında teras alanının bulunduğu tespit edilmiş ve söz konusu iş yerinin iç mimari durumunun bakımlı olduğu gözlenmiştir. Taşınmaz şehir meydanına ve Kayseri Valiliğine 750 m Seyyit Burhaneddin Bulvarına 60m mesafede,taşınmazın bulunduğu bölge ;özel ve kamu sektörünce sunulan ve sunulabilecek ulaşım ,elektrik ,su ,doğal gaz,otobüs hizmetleri,kanalizasyon gibi alt ve üst yapı hizmetlerinin tamamından yararlanabilecek ve şehir merkezi konumundan özellikle İş yeri ve konut alanlarının yoğun olarak yer aldığı konumda ,ulaşım ve otopark imkanları açısından oldukça rahat bir konumdadır.



3- GAYRİMENKULÜN ARTIRMAYA ESAS RAYİÇ DEĞERİ : 1-Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Hunat Mahallesi 8888 Ada, 1 Parsel,Kat:9 Bağ. Böl No:36 Tam hisseli(1/1) Dubleks Büro vasıflı taşınmaz Tam Hisse : 8.000.000,00 TL ( KDV hariç )



4- TEMİNAT TUTARI VE NELERİN TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEĞİ :

Artırmaya iştirak için ;

1-Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Hunat Mahallesi 8888 Ada, 1 Parsel,,Kat:9 Bağ.Böl No:36 Tam hisseli(1/1) Dublex Büro vasıflı taşınmaz artırmaya iştirak için (%7,5) / 600.000,00TL (AltıyüzbinTürk Lirası) teminat alınacak olup, 6183 Sayılı Kanun'un 10.Maddesine göre ; Para/Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri/ Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler Hükümetçe Belli Edilecek Milli Esham ve Tahvilat. (Bu esham ve tahvilat, Teminatın Kabul Edilmesine En Yakın Borsa Cetvelleri Üzerinden %15 Noksanıyla Değerlendirilir) teminat olarak kabul edilecektir.



5- SATIŞIN YAPILACAĞI YER GÜN SAAT :

Kayseri Defterdarlığı Müzayede Salonu (Mevlana Mah.Serin Sk.No:8, kat:3 Müzayede Salonu Kocasinan/ Kayseri ) 16.01.2026 Cuma günü Saat 15:00' da; 1. Açık Artırma yapılacaktır.



6- SATIŞ ŞARTNAMESİ :



Gayrimenkul Satış Şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, isteyen alıcıya bir örneği verilebilir. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır. Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Erciyes Vergi Dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.



7- TEMİNAT MAKBUZUNUN NEREYE İBRAZ EDİLECEĞİ :



Gayrimenkullerin ihalesine katılacakların 4. maddede yazılı teminat tutarlarının Kayseri Defterdarlığı Veznelerine veya vergi dairesinin aşağıda bilgileri verilen IBAN numarasına (satış dosya numarası, ada parsel bağımsız bölüm bilgileri girilerek) yatırmaları ve teminat makbuzu/ EFT, havale evraklarını ihale günü saat 14:30'a kadar Gayrimenkul Satış Komisyonu'na ibraz etmeleri gerekmektedir.

Malın ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecektir. Mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.(IBAN TR160001000159400635475001)



8- İHALENİN ŞEKLİ :

Gayrimenkul artırma sonunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Hunat Mahallesi 8888 Ada, 1 Parsel, Kat:9 Bağ.Böl No:36 Tam hisseli(1/1) Dublex Büro vasıflı taşınmaz için biçilmiş olan değerin %75'i olan 6.000.000,00 TL'yi (AltımilyonTürk Lirası) bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve / veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonra 2. Açık Artırma 23.01.2026 Cuma günü Saat 15:00'da; Kayseri Defterdarlığı Müzayede Salonu (Mevlana Mah. Serin Sk. No:8, kat:3 Müzayede Salonu Kocasinan/ Kayseri) yapılacaktır.



9- DİĞER HUSUSLAR :

İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu hususları İLAN olunur.

