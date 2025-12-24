İ L A N

T.C.

ERZİNCAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/37 Tereke

ERZİNCAN ili, MERKEZ ilçesi, DEMİRKENT mah/köy 88 Cilt, 186 Aile sıra no 3 sırada nüfusa kayıtlı 04/01/1958 doğumlu 20/06/2024 tarihinde vefat eden müteveffa KÖKSAL GÜDER'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Alacaklarını süresi içerisinde yazdırmayan alacaklılara karşı mirasçı, kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmadığı gibi terekeden kendisine geçen mallarla da sorumlu tutulamaz; ancak alacaklının kusuru olmadan deftere yazdırmadığı veya bildirdiği halde deftere yazılmamış alacakları için mirasçı zenginleşmesi ölçüsünde sorumlu kalır. Alacakları tereke mallarıyla güvence altına alınmış olan alacaklılar deftere geçilmemiş olsa bile bu haklarını güvenceden alabilirler.Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

