Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2022/43603 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/43603 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Etimesgut İlçe, YAPRACIKKÖYÜ Mahalle/Köy, 49851 Ada, 2 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz Yapracık Köyü Mahallesinin merkezinin 3 km doğusunda, Çevre yolu ile Dumlupınar Bulvarı ( Eskişehir yolu) kesişimindeki köprülü kavşağın 850 m batısında, Dumlupınar Bulvarının 280 m kuzeyinde bulunmaktadır. Hali Hazır Durumu: Parsel "Arsa" vasfında imar parseli olup 23.000 m2 alana sahiptir. Köşe parsel konumunda olup imar yolları kısmen açılmış ham yol durumundadır. Keşif anında güneyinde yol altında bulunan parselde inşaat kazı çalışmalarınınn başladığı tespit edilmiştir. Hali hazırda parsel üzerinde herhangi bir muhtesat bulunmamaktadır. Parselin yerleşim alanlarına yakın konumda olup etrafındayapılaşma yeni başlamaktadır.

Adresi : Ankara İli Etimesgut İlçesi Yapracıkköyü Mahallesi 49851 Ada 2 Parsel Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 23.000,00 m2

İmar Durumu :İmarın 49851 ada 2 sayılı parselin 85314 nolu parselasyon planı kapsamında bulunduğu, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre kullanım kararının konut Alanı" olarak ayrıldığı, inşaat emsalinin E-2.30 ve yapı yüksekliğinin Yençok-16 kat olacak şekilde yapılaşma koşullarının bulunduğu hususları tespit edilmiştir.

Kıymeti : 575.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Deso İnş....Aş. ve Gökçen Proje .... Ltd. Şti lehine işlenmiş "Taşınmazın tamamının hissesinde Yenimahalle 1. Noterliğinin 30.05.2018 tarih 16678 yevmiyeli kat karşılığı inşaat hakkı" ayrıca muhtelif haciz şerhleri bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:25

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:25

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

