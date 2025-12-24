İLAN

EMİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2022/1 Esas KARAR NO : 2024/188

Davacı ZEYNEP ÇAKIRASLAN aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile;1-Yozgat İli,Çayıralan İlçesi, Cumhuriyet Mah/Köyü Cilt:3,Hane:23, BSN:41'de nüfusa kayıtlı, Durmuş ve Şerife'den olma, 04.04.1980doğumlu, 31988376948 T.C.Kimlik Numaralı Murat Çakıraslan ile aynı yer BSN:49'da nüfusa kayıtlı, Selçuk ve Sabiha'dan olma, 25.10.1985 doğumlu, 16561330678 T.C. Kimlik Numaralı Zeynep Çakıraslan'ın Kassel Asliye Mahkemesi Aile Mahkemesi'nin 520 F 3018/09 S Sayılı, 25.01.2011 kesinleşme tarihli kararının boşanmaya ilişkin kısmının TANINMASINA,

2-Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T'ne göre belirlenen 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair; Davacı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde dilekçe ile başvurulması suretiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş, Davalıya hiçbir surette ulaşılamadığından iş bu ilan metninin yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

