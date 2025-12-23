T.C. ÇARŞAMBA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2024/46 Ort. Gid. Satış

22/12/2025

İLAN

Yukarıda numarası yazılı satış dosyası kapsamında satışa çıkarılan Samsun ili Çarşamba ilçesi Bölmeçayır Mahallesi 109 ada 206 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılan kıymet takdiri raporuna göre taşınmazın tapu kaydında fındık bahçesi vasfında olup keşif tarihi itibariyle kapama fındık bahçesi olarak kullanıldığı, taşınmazın kıymetinin 1.428.462,04 TL olarak belirlendiği tespit olunmakla, yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamayan Tahsin ve Müzeyyen'den olma 1953 doğumlu Hasan ÖZBEK'e kıymet takdiri raporunun gazeteden ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

