T.C.

ANKARA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/120

DAVALI : AYDAN ŞENOĞLU

Davacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasında, gerekçeli karar evrakı ve davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin davalıya ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

Davacı Milli Eğitim Vakfı tarafından davalı Ayşe Güner Fıratlı ve müşterekleri aleyhine açılan vasiyetnamenin tenfizi davasının kabulü ile, muris Münevver Katıöz (TC 13414075106) tarafından Ankara 25 Noterliğinin 26/10/2000 tarihli 53729 yevmiye nolu, Ankara 8 SHM'ye ait 2021/1922 E, 2022/2982 K nolu, 26/12/2022 tarihli karar ile açılıp okunan el yazılı vasiyetnamensinin tenfizi ile muris Münevver Katıöz adına kayıtlı Ankara Çankaya Emek 5292 ada 8 parsel 1.katta bulunan 1 nolu bağımsız bölümün muris Münevver Katıöz adına olan tapusunun iptali ile davacı Milli Eğitim Vakfı adına tapuya kayıt ve tesciline,

muris Münevver Katıöz (TC 13414075106) adına kayıtlı Ziraat Bankası Ankara Emek Şubesinde bulunan TR40 0001 0007 6535 5742 7050 04, TR61 0001 0007 6535 5742 7050 14, TR24 0001 0007 6535 5742 7050 01 iban nolu hesaplarında bulunan paranın davacı Milli Eğitim Vakfı'na ödenmesine, karar verilmiştir. Bu ilanın yayın tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceğiniz hususu,

Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde; mahkememizin 2023/120 Esas, 2025/481 Karar sayılı dosyası kapsamında verilen kararın 2, 3, 4 ve 5 nolu maddeleri yönünden kaldırılmasını, yargılama giderleri, harç ve vekalet ücretinin davalılar üzerine yükletilmesine karar verilmesini istemiştir. Bu ilanın yayın tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf başvuru dilekçesinde cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02366796 #ilan.gov.tr