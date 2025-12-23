T.C.

ADANA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/38 Esas

İLAN

ESAS NO : 2025/38 Esas

Davacı: Handan Karay Hazır Beton İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Davalılar : Cenk Ateş vd.

Davacı vekili dava dilekçesinde; Davalıların murisi Müslüm Ateş' in (TC13177325166) paydaşı olduğu Adana İli Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi adresinde bulunan, tapunun 6452 ada, 1 parsel numarasında kain taşınmazla ilgili olarak yüklenici müvekkili Handan Karay İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İle davalıların murisi arasında Adana 17. Noterliği'nin 25.12.2020 tarih ve 72563 yevmiye numaralı taşınmaz mal satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığı, satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine konu taşınmazın halen davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile taşınmazın, müvekkili adına hükmen tescilinin sağlanmasına karar verilmesini talep etmiştir. Davalı Cenk Ateş' in tebligat adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olduğundan adına çıkartılacak davetiyenin (Dava Dilekçesi) ilanen tebligat yapılamasına karar verilmiştir. "7201 sayılı tebligat kanununun 28,29 ve 31. Maddeleri gereğince ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ayrıca HMK 127. Maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesinin verilmesi ihtar ve tebliğ olunur." tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

