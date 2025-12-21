T.C. YATAĞAN 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2024/15 (Esas)

KARAR NO : 2025/230

Mahkememizin 25.06.2025 tarih, 2024/15 E., 2025/230 K. sayılı kararı ile; Hasan ve Sabiha oğlu, 20.11.1967 Sivas dğ, 29932798380 TC kimlik numaralı, sanık Bahri ÖZELMA hakkında,başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 5237 sayılı TCK'nın 245/1 maddesince6 yıl 3 ay hapis ve 62.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığa tüm araştırmalara rağmen ulaşılamaması nedeniyle tebliğ işlemi yapılamamış ve ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı T.K' nun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca Yurt genelinde yayın yapan bir gazete ile yine Yurt genelinde yayın yapan bir internet sitesinde ilanen tebliğine,İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02365188 #ilan.gov.tr