İLAN

T.C.

IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Davacı Gülcan Akşit ile davalılar Ali Akşit ve Arif Akşit ve diğerleri arasında Mahkememizde görülmekte olan Iğdır İli, Merkez İlçesi, Kiti Köyü163 ada 82 parsel, 163 ada 83 parselsayılı taşınmazlar ile Iğdır İli, Merkez İlçesi, Baharlı Mahallesi 41 ada 84 sayılı parselde kain zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm niteliğindeki taşınmazlara ait mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasında 192***36T.C kimlik numaralı Sab** ve Su** oğlu, 1978 doğumlu davalı Suzan Aydeniz'in son ikametgah adresi olan AMBARLI MAH. SIVACI SK. 3. ŞEREF SİTESİ GİZEM NO: 16İÇ KAPI NO: 1 AVCILAR / İSTANBUL adresi de dahiltüm aramalara rağmen açık adresleri tespit edilemediğinden ve kendilerine dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatini tebliğine karar verilmiş olup, adı geçendavalının 07/01/2026 günü saat: 09:35'de Iğdır Adliye Ek Hizmet Binası Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmaları sulh için gerekli hazırlığı yapmaları,duruşmaya taraflardan yalnızca birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumundayokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri,iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçelerinizi sunmanız, ayrıcahenüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak veyabaşka yerden getirilecek belgeleringetirilebilmesi amacıylagereken açıklamayı yapmak, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halindeo delile dayanmaktanvazgeçmiş sayılacakları hususu Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02365216 #ilan.gov.tr