İLAN

HATAY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/986

KARAR NO : 2025/602

Davacı FATMA MIHAMİD ve DAVALI HALİD MIHAMİD arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Zina Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Zinaya ilişkin boşanma davasının REDDİNE,

2-Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yönelik boşanma davasının KABULÜ İLE ,

-99610894826 Yabancı Kimlik numaralı Fatma MIHAMİD ile 99826975296 Yabancı Kimlik numaralı HALİD MIHAMİD 'in TMK 166/1 gereği evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,

3-Tarafların müşterek çocukları 01/01/2008 doğumlu 99550994976 Yabancı Kimlik numaralı İBRAHİM 'in velayetinin davacı anneye VERİLMESİNE,

4-Davanın açılması sırasında davacının yatırması gereken ancak adli yardımdan faydalandırıldığından yatırılmayan 615,40 TL başvurma harcı, 615,40-TL peşin harç olmak üzere toplam 1.230,80- TLharcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

5-Dosyada tebligat ve ilanen tebligat giderleri için harcanan 12.096,00- TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

6-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca belirlenen 30.000,00 TL vekalet ücretinindavalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

7-Karar kesinleştiğinde bir nüshasının sistem üzerinden Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair, HMK 345 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Adana Bölge Adliye nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 24/09/2025

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/12/2025

Basın No: ILN02364456 #ilan.gov.tr