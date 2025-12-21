GÖRDES ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)



ESAS NO : 2024/274 Esas

DAVALI : TUR PALET ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Cumhuriyet Mah. Gönül Sk. No:7 A Turgutlu/Manisa Turgutlu/Manisa/Türkiye Turgutlu/ MANİSA

Davacı tarafından açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasına ilişkin; aşağıdaki ihtarları içerir ön inceleme tensip zaptının;

"1-Dava dosyasında dilekçeler aşaması tamamlandığı anlaşılmakla HMK 139. Maddesi gereğince tarafların ön inceleme duruşmasına davet edilmesine. Masrafın gider avansından karşılanmasına,

2-Dava şartları ve ilk itirazlarla ilgili ön inceleme ve sulhe teşvik işlemlerinin ön inceleme duruşmasında yerine getirilmesine,

3-Taraflara ön inceleme duruşma gün ve saati ile iş bu tensip tutanağının tebliğine,

4-Taraflara çıkarılacak davetiye üzerine HMK 139 ve 150/1 maddesi uyarınca "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği" hususunun şerh düşülmesine ihtarın ön inceleme duruşmasına daveti de içeren bu tensip zaptının tebliği ile yapılmış sayılmasına,

Ön inceleme duruşmasının08/04/2026 günü saat 09:45'e bırakılmasına tensiben karar verildi." ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma gününde sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz taktirde, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve muafakatınız olmadan karşı tarafın iddia ve savunmasını genişletebileceği veya değiştirebileceği HMK 139. Maddesi uyarınca İHTAR OLUNUR. Ön inceleme tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02366201 #ilan.gov.tr