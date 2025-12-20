T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2023/496 Esas

İLAN

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Üzeyir ve Mesude oğlu, 17/06/1992 Baykan doğumlu, Reşat Bey Mah. 587 Sk N:74 İç Kapı N:1 Akhisar / Manisa adresinde oturanSANIK SEZER YÜREK hakkında Mahkememizde açılan kamu davasının açık yargılamasında verilen ara karar gereğince, tensip zaptı ve iddianamenin tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

Sanığın 12/02/2026 günü saat 11:05'de yapılan duruşmaya katılmadığı takdirde CMK'nın 251 ve 252. maddeleri uyarınca yokluğunda yargılamaya devam edilerek karar verileceği hususu tebliğ olunur. 19.12.2025

Basın No: ILN02366759 #ilan.gov.tr