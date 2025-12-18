T.C. ORHANELİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. ORHANELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/26 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Göynükbelen Mahallesi, Hamamderesi Mevkii, 434 Ada, 6 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarladır. Taşınmazın eğimli ve ondüleli bir yüzeye sahip olduğu, kuru tarım arazisi olduğu, üzerinde ekili dikili ürün olmadığı, büyük bir kısmında orman emvali olduğu, yolu olmadığı, mahalle merkezine kuş uçuşu 2750 metre mesafede bulunduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Göynükbelen Mahallesi Orhaneli/Bursa

Yüzölçümü : 16.056,94 m2

İmar Durumu :Yok. İnşaat tarzı Bursa 2020 yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Kıymeti : 1.685.978,70 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:29

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Göynükbelen Mahallesi, Hamamderesi Mevkii, 434 Ada, 14 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Taşınmazın eğimli ve ondüleli bir yüzeye sahip olduğu, kuru tarım arazisi olduğu, üzerinde ekili dikili ürün olmadığı, büyük bir kısmında orman emvali olduğu, yolu olmadığı, mahalle merkezine kuş uçuşu 2760 metre mesafede bulunduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Göynükbelen Mahallesi Orhaneli/Bursa

Yüzölçümü : 53.126,19 m2

İmar Durumu :Yok. İnşaat tarzı Bursa 2020 yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Kıymeti : 5.578.249,95 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:29

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 12:29

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 12:29

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Göynükbelen Mahallesi, Hamamderesi Mevkii, 434 Ada, 19 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Taşınmaz üzerinde toprak ve beton sulama havuzu olduğu, dış sıva ve badanalarının yapılmamış, ahşap kapı ve pencerelerinin yapılmış, ahşap çatısının yapılmış ve kiremit kaplı 46,38 m² bağ evinin olduğu ayrıca taşınmazın eğimli ve ondüleli bir yüzeye sahip olduğu, kuru tarım arazisi olduğu, üzerinde ekili dikili ürün olmadığı, bir kısmının çamlık olduğu ve kesim yapıldığı, bir kısmında işlemeli tarım yapılmakta olduğu, üzerinde çeşitli meyve ağaçlarının olduğu, kadastro yolu olmadığı, mahalle merkezine kuş uçuşu 2640 metre mesafede bulunduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Göynükbelen Mahallesi Orhaneli/Bursa

Yüzölçümü : 49.958,47 m2

İmar Durumu :Yok. İnşaat tarzı Bursa 2020 yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Uygulama Planı Kararları ve Uygulama Hükümlerinin 6.2.4 Tarım Alanları Maddesi Plan Hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Kıymeti : 6.251.454,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 13:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02364079 #ilan.gov.tr