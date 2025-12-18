T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/1077 Esas

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında davacı TEİAŞ vekili muris Saniye Toprak'ın mirasçılık belgesi istemi ile dava açmış olup, miras bırakanın ile ilgili yapılan araştırma sonucu Saniye Toprak'ın 05.04.1955 yılında vefat ettiği, altsoyunun, mirasçısının bulunmadığı anlaşılmış, mahkememizce TMK 594.madde gereği yasal ilanların yapılmasına karar verilmiş olmakla; Adı geçen Ankara ili, Şereflikoçhisar ilçesi, Deliller Mahallesi, cilt no:51, hane no:27 sayılı Musa ve Fatma kızı, 01.07.1889 doğumlu Saniye Toprak'ın mirasçısı olduklarını iddia edenlerin işbu ilanın ilan edilmesinden itibaren en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirir belge ile birlikte mahkememize müracaat etmeleri, bu süre zarfında müracaat etmedikleri takdirde miras sebebi ile dava açma hakkı saklı kalmak üzere Hazinenin mirasçılığının tespitine karar verileceği İLAN olunur.

Basın No: ILN02363134 #ilan.gov.tr