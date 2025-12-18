T.C.

ŞANLIURFA

9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/896 11/12/2025

Karar No: 2025/1505

İLAN

Yahya ve Mahide oğlu, 28/07/1989 ŞANLIURFA doğumlu, Şenevler Mah. 6118 Sok. Türkmenoğlu Apt. No:78 İç Kapı No:8Karaköprü/ŞANLIURFA adresinde oturan Suriye uyruklu Uğur ÇİFTÇİ'nin sanık olduğu, Şanlıurfa 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 09/09/2025 tarih, 2024/896 Esas, 2025/1505 sayılı kararı ile sanık Uğur ÇİFTÇİ hakkında 2 Yıl Hapis Cezası verilmiş olup, sanık Uğur ÇİFTÇİ'nin adresine yapılan tebligat bilatebliğ olup mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarası bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince takip eden 2 hafta içerisinde usulüne uygun şekilde istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği tebliğ olunur.11.12.2025

