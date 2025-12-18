TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2025/541 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun, Tekkeköy İlçesi, Asarağaç Mah.

ADA NO : 212

PARSEL NO : 34

VASFI : taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan yapı, ağaç ve

muhdesat

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatih Temiz Petrol Otom.Tur.Day.Tük.Mall.İnş.Mob. Ve

Teks.Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Tekkeköy İlçe, Asarağaç Mah., 212

Ada, 34 parsel sayılı taşınmazda, davalıya ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 17/07/2025 tarih ve 937 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2025/541 Esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

