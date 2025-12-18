T.C. İSTANBUL 48. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/203 Esas

GAİPLİK 1. İLANI

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI) arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul ili, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesinde bulunan1133 ada, 66 parsel sayılı 76,53 m² sahalı taşınmazın maliki Ahmet Refik kızı Hacer Şeküfe'nin gaip olması nedeniyle Fatih 4. Sulh Hukuk Hakimliğinin 2006/617 Esas, 2007/42 Karar sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarlığı Kayyım tayin edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen İstanbul ili, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesinde bulunan 1133 ada, 66 parsel sayılı 76,53 m² sahalı taşınmazın Ahmet Refik kızı Hacer Şeküfe'nin gaip olması maliklerini tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 48. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/203 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hisselerine isabet eden bedellerin işlenmiş tüm faizleri ile birlikte hazineye devrine karar verileceği ilan olunur.16.12.2025

