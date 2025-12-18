T.C. ERGANİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/585 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır İli - Ergani İlçesi

MEVKİİ : Çukurdere Mahallesi

ADA-PARSEL NO : 208 Ada / 3 Parsel

VASFI : Bağ

YÜZÖLÇÜMÜ : 5,29 m² pilon yeri alanı ile431,33 m²'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI :1- HASAN ŞENOL 2- HEYBET ŞENOL 3- KAMİLE COŞKUN

4- MUSTAFA ŞENOL 5- MÜLKİYE EKİN 6- ZÜLFÜ ŞENOL 7-HANIM ŞENOL Mirasçıları

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Yukarıda dosya numarası,taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Ergani Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,

c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d) İşbu ilanın davalılar, yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 29/01/2026 günü saat 10:45'de olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.

