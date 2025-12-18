T.C.

ANKARA 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/269 Esas

DAVALI : ALİ İHSAN ELGİN MİRASÇISI ; ASLAN ELGİN

Mahkememizin 20/12/2023 tarih 2022/269 esas 2022/792 sayılı gerekçeli kararı ile davanın reddine karar verilmiş, bu karara karşı davacı vekili tarafından 01/10/2024 tarihinde temyiz yoluna başvurularak kararın bozulmasını talep etmiştir. Mahkeme kararının ve temyiz yoluna başvurma dilekçesinin davalı Müteveffa Ali İhsan Elgin mirasçısı olan Aslan Elgin'e tebliğe çıkarılmış olup, gösterilen adreste tanınmadığı gerekçesiyle tebliğ yapılamamış, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından mahkeme kararı ve temyiz yoluna başvurma dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı,takip eden 15 gün içerisinde Temyiz Kanun yolu başvurusunun yapılmadığı ve temyiz dilekçesine yanıt verilmediği takdirde dosyanın Yargıtay ilgili Hukuk Dairesine gönderileceği karar ve temyiz dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanın tebliğ olunur. 12/12/2025

Basın No: ILN02363204 #ilan.gov.tr