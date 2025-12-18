T.C. ALANYA 2. SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

ALANYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

ALACAKLI VE BORÇLU İLANI

03.07.1951 doğumlu, 350--------502 T.C. kimlik nolu FAHRİ İNCE,07/12/2017 tarihinde vefaat ettiği,mirası en yakın mirasçıları tarafından red edilmiş olduğundan, Terekenin tasfiye işlemleri yapılmakta olduğundan müteveffa FAHRİ İNCE'den alacaklı olan veya borcu bulunan şahıs veya kurumların iş bu ilanın neşir tarihinden itibaren TMK m. 621 gereğince20 gün içerisinde memurluğumuzun 2019/9 Tereke satış sayılı tasfiye dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK 620. Maddesi gereği terekenin tasfiye işlemlerinde söz konusu alacaklarının veya borçlarının nazara alınmayacağı, dosyada mevcut duruma göre tasfiye işlemlerinin yapılacağı ilan olunur.

