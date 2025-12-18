İLAN

ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/386 Esas

Davacı NERMİ KESKİNIŞIK tarafından davalılar Mert Vural AKDOĞAN, Ramazan DEMİRTAŞ ve davalı Yunus KAYA aleyhine mahkememizde açılan Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Tazminat Ve Ecrimisil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce icra edilen 05/08/2025 tarihli keşif neticesinde hazırlanan 15/10/2025 tarihli bilirkişi kurulu raporunda özetle;

''Emsal taşınmaz dava konusu taşınmaz ile aynı mahallede yakın ve benzer konumda benzer özelliklerde olan 1+1 şeklindeki 65 m2 alanlı mesken, pazarlıklı olarak 2.625.000,00 TL bedel ile satışta olduğu görülmüş olup, davaya konu taşınmazın m2 birim fiyatı bu emsale göre; [ ( 2.625.000,00 TL / 65m2) * 0.95 pazarlık] = 38.365,38 =~ 40.000,00 TL/m2 olup, hesaplamalar buna göre yapılacaktır.

Davaya konu Antalya ili Alanya İlçesi Saray Mahallesi 43 ada 136 parselde kayıtlı 1.364,00 m2 alanlı, '' B Blok Tamam A Blok Natamam Betonarme Bina ve Arsası'' vasıflı taşınmazdaki, 54/1716 arsa paylı, A Blok 3. Kat 18 nolu, ''Mesken'' nitelikli bağımsız bölümün;

Keşif tarihi 05/08/2025 tarihi itibari ile değeri: 2.550.000,00 TL olup davacının tapudaki 1/9 hissesine isabet eden bedel: 283.333,33 TL olarak hesaplanmıştır.

Dava tarihi 02/12/2024 itibari ile değeri: 2.115.000,00 TL olup davacının tapudaki 1/9 hissesine isabet eden bedel: 235.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Taşınmazın ilk el atıldığı tarihi olan 2024 yılındaki aylık kira gelirinin 10.000,00 TL / Ay olduğu tespit edilmiş olup, Yİ-ÜFE endeks yardımıyla ve serbest piyasa rayiçleri dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.

Buna göre;

Davaya konu Antalya ili Alanya İlçesi Saray Mahallesi43 ada 136 parselde kayıtlı, 1. 364.00 m2 alanlı, '' B Blok Tamam A Blok Natamam Betonarme Bina ve Arsası'' vasıflı taşınmazdaki, 54/1716 arsa paylı, A Blok, 3. Kat 18 nolu, ''Mesken'' nitelikli bağımsız bölümün 15/04/2024 tarihinden dava tarihi olan 02/12/2024 dava tarihine kadarki döneme ilişkin ecrimisil ( kira) bedeli toplamı:

*(15.04.2024 ile 02.12.2024 tarihi arasındaki dönem) = ( 7 ay X 10.000,00 TL/ay+18 gün X 333,33 TL gün) => ecrimisil getirisi = 75.999,94 TL =~76.000,00 TL,

Toplam Ecrimisil (kira) Bedeli: 76.000,00 TL olup, davacının tapudaki 1/9 hissesine isabet eden bedel: 8.444,44 TL olarak hesaplanmıştır.'' denilmiştir.

Yukarıda özetlenen raporun Davalı Yunus KAYA adına tebliği amacıyla yapılan tebligatların iade döndüğü, bunun sonucunda mahkememizce adı geçen davalı adına ilgili kolluk birimlerince adres araştırılması yaptırıldığı, şahsın 28 ayrı suçtan aranmasının olduğunun bildirildiği ve mevcut ikamet adresinin tespit edilemediği, yapılan sorgulama sonucunda ise kayıtlı mernis adresinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

İşbu sebeple;

Bilirkişi kurulu heyetince hazırlanan 15/10/2025 tarihli bilirkişi heyeti raporuna işbu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu davalı Yunus KAYA'ya HMK 281. Madde uyarınca tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/11/2025

