T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

2025/569 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/569 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Sümer mahallesi, Karataş mevkii, 444 ada, 10 parselde kayıtlı 156,63 m2 yüzölçümüne sahip kargir dükkan nitelikli taşınmazın borçluya ait 1/2 hissesi satışa konudur.

Kıymet takdirine itiraz davası sonunda tesis edilen Nevşehir İcra Hukuk Mahkemesinin 2025/78 Esas 2025/305 Karar sayılı ilamına dayanak 19/06/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Söz konusu taşınmaz; Nevşehir İli, Merkez İlçesi sınırları içerisinde Sümer Mahallesi 444 ada 10 parselde bulunmaktadır. Nevşehir İl Merkezine yaklaşık 3 km mesafededir.

Taşınmaz alt yapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Topografik olarak düz bir zemine sahiptir. Taşınmaz sanayi sitesinin içerisinde bulunmaktadır. Taşınmaz fiiliyatta iki farklı dükkan olarak kullanılmaktadır. Yapı içerisinde oto servisi ve oto yıkama hizmetleri sunulmaktadır. Taşınmazın yan cephesinde yaklaşık 20 m2 büyüklüğünde sundurma alanı bulunmaktadır.

Taşınmazın 2 cephesinden imar yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmazın her iki cephesinden girişinin olduğu görülmüştür. Taşınmaz yığma kargir sistemle inşaa edilmiştir. Yapı zemin ve çatı katından oluşmaktadır. Binanın dış cephe kaplamasında sıva ve boya uygulaması yapılmıştır. İşletmenin içerisinde PVC malzemeden yapılmış ofis olarak kullanılan alan bulunmaktadır.

Taşınmazın çevresinde benzer nitelikte küçük sanayi işletmeleri bulunmaktadır.

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Sümer Mahallesi 444 ada 10 nolu parselde bulunan taşınmazın arsa ve yapı değeri için keşif tarihi itibari ile toplam 6.000.000,00 TL bedel takdir edilebileceği kanaatine varılmıştır. Bu taşınmazın 1/2 oranında hissesi davacıya ait olduğundan davacı M**** T******'e ait hissenin bedeli 3.000.000,00 TL olarak hesaplanmıştır." denilmiştir.

İmar Durumu: Nevşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-40878925-000-46768 sayılı yazısı ile "şehrimiz imar planına göre Yençok:6.80 2 kata müsaadeli Küçük Sanayi Alanı ve yola isabet etmektedir." şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL (Satışa konu 1/2 hissenin değeri)

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 11:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Çat/İstiklal mahallesi, Yılancı mevkii, 672 ada, 16 parselde kayıtlı 1.607,93 m2 yüzölçümüne sahip bağ nitelikli taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Kıymet takdirine itiraz davası sonunda tesis edilen Nevşehir İcra Hukuk Mahkemesinin 2025/78 Esas 2025/305 Karar sayılı ilamına dayanak 19/06/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Taşınmaz Nevşehir İli Merkez İlçesi Çat Kasabası İstiklal Mahallesinde Bağ vasfında kayıtlıdır. Taşınmazın tamamı 1.607,93 m2 oluphali hazırda bakımlı bağ olduğu görülmüştür. Taşınmazın etrafı tel örgü ile çevrili olup içerisinde tek katlı yapı (bağ evi ) bulunmaktadır. Taşınmaz başına kadar ulaşan kadastro yolu bulunmaktadır. Taşınmaz Çat kasabası kapalı sulama sisteminden sulanmaktadır. Taşınmaz üzerinde elektrik altyapısı bulunmaktadır.

Objektif değer artışı sonucu 1 m2 sulu bağın değeri: 250 TL. X (250x50/100) = 375 TL.

Taşınmazın zemin değeri: 1.607,93 m2 x 375 TL. = 602.973,75 TL.

Tel örgü değeri ve Yapı değeri: 600.000,00 TL

Taşınmazın Toplam Değeri: 1.202.973,75 TL" denilmiştir.

İmar Durumu: Çat Belediye Başkanlığının E-52290002-000-1597 sayılı yazısı ile "E (EMSAL): Tarımsal Amaçlı Yapılar İçin 0.10'dur. Çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil olup, 75.00 m²'yi geçemez'' şeklinde yapı yapılabilir." şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.202.973,75 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 13:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

