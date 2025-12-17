T.C. KEBAN SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

KEBAN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İli Ağın İlçesi Müderris Hüseyin Efendi Mahallesi 108 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz16.07.2025 tarihli bilirkişi raporunda ; Elazığ İli, Ağın İlçesi, Müderris Hüseyin Efendi mahallesi sınırları dahilinde bulunan Kafir Suyu Mevkiinde yer alan toprak yapısı kumlu-killi-tınlı, eğimi % 3-5, toprak derinliği 80-110 cm alanı 12.320,55 m2 olup Tarla vasıflı parseldir. Taşınmazın üzerinde arpa ekili olduğu sınırlarında 8-10 yaşlarında4 adet aşısız badem ağacı dikili olduğu, bu badem ağaçlarınınyıllık kültürel bakımlarının yapılmadığından dolayı ekonomik verimkabiliyetlerini kaybettiği, taşınmazın orta kısmında beton sulama kanalı bulunduğu ancak taşınmaz üzerinde ve civar bölgede su kaynağı bulunmadığından bu kanalın işlevsiz kaldığı taşınmazın susuz vasıfta olduğu,taşınmazın asfalt köy yolu kenarında, ilçe merkezine 1,2 km mesafede kaldığının, taşınmazın bulunduğu mahal ve mahallerdeki emsalleri, konumu, ebatları, yüzölçümü, ticari akarı, çevre imar faaliyeti, yapılaşma durumu, ulaşım kolaylığıile nitelik ve nicelikleri de dikkate alınarak çevre piyasası alım ve satımlarına göre söz konusu taşınmazın keşif tarihi (26.06.2025) itibarı ile m2 birim fiyatının370,00 TL olduğu tespit edildiği bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 12.320,55 m2

Kıymeti : 4.558.603,50 TL

KDV Oranı : %10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:31

14/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

