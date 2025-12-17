İLAN

T.C. KAHRAMANMARAŞ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/361 Esas

DAVALI : NESLİN UZUN Piri Reis Mah 55073. Sk No:12/1 İç Kapı No:1 Kahramanmaraş Merkez/ KAHRAMANMARAŞ

Davacılar Fahreddin UZUN, Necati UZUN tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce yapılan araştırmada adresiniz tespit edilememiştir.

HMK 644 Mad. uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği, 26/03/2026 günü saat: 09.20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

