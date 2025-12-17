İLAN

T.C. FİNİKE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/851 Esas

DAVALI : DİLEK ÜNSAL 23200238998 TC Kimlik Numaralı

Davacılar Ramazan Ünsal ve Şevki Ünsal tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; davasında, Davalı Dilek Ünsal'ın adresi meçhul olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince bilirkişi raporlarının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Dosya kapsamında alınan Fen bilirkişi raporunda özetle; Kale Mahallesi 68 ada 7 nolu parsel sayılı taşınmazın, Dosya içerisinde mevcut Finike Belediye Başkanlığı'nın yazısı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazıları ile, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunda Değişiklik yapılması hakkında 6537 sayılı Kanunun maddeleri gereği taşınmazın konumu, yol cepheleri ve vasıfları ile miktarları dikkate alındığında, Hisse Dağıtım Cetvelindeki hisse oranları ve hisse miktarlara göre İfrazının mümkün olamadığı, Ortaklığın ancak SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİ GEREKDİĞİ belirtildiği,

İnşaat Bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu Finike İlçesi Kale Mahallesi 68 ada 7 no.lu parsel taşınmazın dava tarihi itibariyle değeri T.245.000,00 TL olarak hesaplanmış olup ; Davalı Şevki Ünsal 'ın hissesine düşen 1 pay 6 payda hisse değerinin 1.207.500,00 TL, %16,667, Davalı Dilek Ünsal'ın hissesine düşen 1 pay 3 payda hisse değerinin 2.415.000,00 TL, %33,333, Davalı Ramazan Ünsal'ın 1 pay 2 payda hisse değerinin 3.622.500,00 TL, %50,000 olduğu, kanaatiyle rapor sunmuş olup;

-Sunulan rapora karşı ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 281. maddesi gereğince İKİ hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu,

İlanın gazetede yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02362927 #ilan.gov.tr