T.C.

ELMADAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/387 Esas

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava dilekçesine davacı vekili tarafından Ankara İli Elmadağ İlçesi Yeşildere Seyitcemali Mahallesi 177 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep edildiği, dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, duruşma günü olan 29/04/2026 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 maddesi uyarınca yukarıda belirtilen tarihte duruşmanın yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/12/2025

