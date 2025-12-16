T.C. SAMSUN 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/245 Esas

KARAR NO : 2025/462

Nitelikli dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/10/2025 tarihli ilamı ile 158/1.f, son maddesi gereğince neticeten 3 yıl 4 ay hapis, 320 TL ADLİ PARA cezası ile TCK'nın 58/1-6. maddesi gereğince cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilen Servet ve Sevda oğlu, 23/08/1992 doğumlu, YUSUF TAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin tirajı Türkie Geneli 50.000'in altında bulunan ulusal bir gazete, bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibince zapta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf talebinde bulunabileceği, iki hafta içerisinde başvuruda bulunulmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği, İLAN OLUNUR. 12.12.2025

