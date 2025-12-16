T.C. İstanbul Anadolu 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/5 Tereke Konu : bilgi İLAN Mahkememiz 2022/5 Tereke sayılı dava dosyasında 12/11/2020 tarihinde vefat etmiş olan 1448XXXXX94 T.C. kimlik numaralı SÜLEYMAN ABAS'ın terekesinin tespit olunması maksadıyla yürütülen yargılamada, mirasçı 1447xxxxx12 T.C. kimlik numaralı BURCU ABAS'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığı görülmekle ilanen tebligat tarihinden itibaren en geç BİR AY içinde müteveffaya ait uhdesinde alacak veya borç bulunuyorsa mahkememize bildirmesi belirtilen süre içerisinde bildirmediği takdirde herhangi bir borç veya alacağının bulunmadığının kabul olunacağı ilanen ihtar olunur.

09.12.2025

