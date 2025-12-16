İLAN

T.C.

EMİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/1131 Esas

DAVALI : 1- AYŞE ÇARDAK Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Çaykışla mah/köy nüfusuna kayıtlı.

Davacı Ummahan GÖKCE tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında tüm araştırmalara rağmen sabit bir adres bulunamadığından dava dilekçesi, tensip tutunağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı dilekçesinde özetle; Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi, Çaykışla köyü, Koyun Deresi mevkii 129 Ada 474 parsel , 129 ada 81 parsel, Tepe Tarla mevkii 129 ada 16 parsel, Köyiçi mevkii 130 ada 6 parsel, Kum mevki 137 ada 30 parsel,137 ada 24 parsel, Güney mevki 135 ada 47 parsel, Akçapınar mevki 130 ada 17 parsel ,Kıraç mevki 101 ada 9 parselde kayıtlı bulunan tarla vasfındaki taşınmazlar üzerindeki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmaması halinde satış yoluyla giderilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkememizce düzenlenen 21/12/2022 günü tensipte özetle; Davalıların dava dilekçesine iki hafta içerisinde cevap verilmesi, varsa ilk itirazlarını sunması, cevap verilmediği takdirde ilk itirazlarını ileri süremeyeceği ve ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, ayrıca HMK 318 uyarınca tüm delillerini cevap dilekçesi ile birlikte bildirmesi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere yer verme zorunda olduğu hususunun ihtarına, duruşma günü13/01/2026 günü saat 11:40'da bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği hususu dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02357949 #ilan.gov.tr