T.C. CİDE SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.
CİDE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/28 SATIŞ
TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Memiş Mahallesi 102 Ada 105 ParselCide / KASTAMONU
Yüzölçümü : 3.816,50 m2
Kıymeti : 11.455.500,00 TL
KDV Oranı : %10----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 14:20
Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı'nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. (esatis.uyap.gov.tr) adresinden bilgi edinilebilir.10/12/2025
Basın No: ILN02361386 #ilan.gov.tr