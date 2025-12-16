PODCAST CANLI YAYIN
T.C. CİDE SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi :17 Aralık 2025 , 00:00
Giriş Tarihi :17 Aralık 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2025, 00:02

Örnek No:53*
T.C.
CİDE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Memiş Mahallesi 102 Ada 105 ParselCide / KASTAMONU
Yüzölçümü : 3.816,50 m2
Kıymeti : 11.455.500,00 TL
KDV Oranı : %10----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 14:20

Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı'nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. (esatis.uyap.gov.tr) adresinden bilgi edinilebilir.10/12/2025

