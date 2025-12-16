İLAN

T.C. BAFRA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/502 Esas

DAVALI : Nazım DÜZ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından ve mernis adresinizin bulunmaması ayrıca ilgili kolluk araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava: Davacı Şükrü Korkmaz tarafından Bafra İcra Dairesinin 2025/1359 Esas sayılı dosyası üzerinden başlatılan icra takibine karşı yapılan itirazın iptali davasına ilişkindir.

Durusma Günü: 31.03.2026 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İlanın gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra teliğ yapılmış sayılacaktır.

Basın No: ILN02361143 #ilan.gov.tr