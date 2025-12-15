İLAN

MİDYAT 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/2

KARAR NO: 2025/269

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda; "Abdulsalam ve Zubaıda oğlu, 1988 Haseka doğumlu sanık Ahmad HAMZA hakkında "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçundan 5237 sayılı TCK'nın 134/1-2 ve "Şantaj" suçundan karar tarihi itibariyle asli zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e, 67/3 ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddeleri gereğince kamu davasının DÜŞÜRÜLMESİNE, gerekçeli kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde, Mahkememiz kararına karşı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi nezdinde istinaf kanun yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf kanun yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceğine ilişkin hüküm kurulmuştur. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Yine Katılan Narin AHMED vekili Av. Fırat Engin TURAL tarafından 17/07/2025 tarihli dilekçesi ile davanın düşürülmesi kararının kaldırılmasını talep ettiğine ilişkin istinaf dilekçesi tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.11/12/2025

