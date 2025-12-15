KARABÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Yasaya göre 29.12.2025 Pazartesi günü saat 15.30'da başlanarak sırayla Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

SATILACAK TAŞINMAZLAR

A) İlimiz Zobran Köyünde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 113 ada 36 parsel 85.313,24 m2 arsa 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile;

Sıra

No ARSA ADA PARSEL ALAN

M2 MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNATI (%3) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Zobran Köyü 113 ada 36 parsel arsa 85.313,24 425.000.000,00 TL 12.750.000,00 TL 29.12.2025 İhale 15.30'da başlayarak sıralama takip edilerek yapılacaktır.

B) İlimiz Zobran Köyünde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 224 ada 38 parsel 3.709,60 m2 arsa 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile;

Sıra

No ARSA ADA PARSEL ALAN

M2

MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNATI (%3) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 2 Zobran Köyü 224 ada 38 parsel arsa 3.709,60

26.000.030,00TL 780.000,90 TL 29.12.2025 İhale 15.30'da başlayarak sıralama takip edilerek yapılacaktır.



2-İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER:

a) Türkiye'de tebligat için Mernis adresi göstermek. (Adres Beyanı)

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri vermek. (Teminat nakit olarak ödenecekse ihale saatine kadar (15:15) ödenmiş olacaktır.)

c) Şartname alındığına dair belge

d) Gerçek kişiler için Nüfus kayıt örneği

e) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi

f) Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi. (2025 Yılına Ait)

g) İmza beyannamesi vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi.

h) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret Sanayi Odası veya ilgili meslek odasından 2025 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge.

i) Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi.

j) Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

k) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret Sanayi Odası veya ilgili meslek odasından 2025 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge.

l) İhale tarihi itibariyle Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden belge almak.

m) Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi.

Tüzel kişilik olması durumunda Tüzel kişiliği temsil edenlerin Adli Sicil Belgesi (Alınan bu belgede "Adli Sicil Kaydı" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.)

n) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname belgesi vermek.

(Tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Nüfus kayıt örneği, yerleşim belgesi hariç)

3- Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar

4- İhale şartnamesi 3.000,00TL bedel karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.

6- 1 sıra numaralı İlimiz Zobran Köyünde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 113 ada 36 parseldeki 85,313,24 m2 arsa ile 2 sıra numaralı İlimiz Zobran Köyünde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 224 ada 38 parsel 3.709,60 m2 arsa için ihaleye katılmak isteyenlerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını 29.12.2025 Pazartesi günü saat 15:30'a kadar aynı yasanın 38. maddesi gereğince Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İş bu ihale ilanı 6 (Altı) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir. İlan Olunur.

