T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/435 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Akçataş Köyü

ADA NO : 241

PARSEL NO : 1

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.933,21 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-SAFİYE KÜÇÜKOĞLU

2-ŞEHRİ SARIBEKİROĞLU

3-ŞEHRİYE MENTEŞOĞLU

4-HÜSNİYE KIRIKOĞLU

5-SAFİYE ŞAHANOĞLU

6-SELMA ŞAHANOĞLU

7-SABRİ ŞAHANOĞLU

8-SEBAHAT KARABIYIKOĞLU

9-NURİTTİN MENTEŞOĞLU

10-HÜSEYİN MENTEŞOĞLU

11-İSMET MENTEŞOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/435 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.12.2025

