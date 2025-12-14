T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/435 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Akçataş Köyü
ADA NO : 241
PARSEL NO : 1
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.933,21 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-SAFİYE KÜÇÜKOĞLU
2-ŞEHRİ SARIBEKİROĞLU
3-ŞEHRİYE MENTEŞOĞLU
4-HÜSNİYE KIRIKOĞLU
5-SAFİYE ŞAHANOĞLU
6-SELMA ŞAHANOĞLU
7-SABRİ ŞAHANOĞLU
8-SEBAHAT KARABIYIKOĞLU
9-NURİTTİN MENTEŞOĞLU
10-HÜSEYİN MENTEŞOĞLU
11-İSMET MENTEŞOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/435 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.12.2025
Basın No: ILN02358412 #ilan.gov.tr