Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2025/1 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, 14230 Ada, 2 Parsel, 43 Nolu Bağımsız Bölüm Bağımsız bölümün yer aldığı ana gayrimenkulde kat irtifakı kuruludur. Parselde tek blok yer almaktadır. Borçlu İ*** G*** adına kayıtlı olup taşınmazın tamamı satışa konudur. Bina 2 bodrum kat + zemin kat + asma kat + 7 normal kat + çatı katından müteşekkildir. Kullanım alanı PATİye göre net 36 m2, brüt 49 m2dir ve fiili durumda 1+1dir, bir adet balkonu mevcuttur. Ofisin önü açıktır, stadyum metro istasyonunu görmektedir. Bağımsız bölümün dış kapısı kaliteli çelik kapı, iç kapıları panel kapı, pencereleri kaliteli aluminyum doğramadır. Ofisin kendi içinde küçük bir mutfak ve banyosu mevcuttur. Ofiste zeminler seramik/laminat parke, duvarları sıvalı boyalı, tavanı spotlu asma tavandır. Ofiste duman dedektörü ve yangın söndürme sistemi mevcuttur

Adresi : Çınar Mahallesi, 5003/3 Sokak, No:3, Tokatlı Plaza, 3.Kat, İç Kapı No: 309, Bb No:43, Bornova / İzmir

Yüzölçümü : 2.245,14 m2

Arsa Payı : 98/18332

İmar Durumu : UYAP'taki icra dosyasında mevcut Belediye'den gelmiş yazıda konu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Taks 0,60 Kaks= 3 yapılaşma koşullu, ayrık nizam, 8 katlı kentsel çalışma alanına ve Ö.A-5.1 alanına isabet etmekte olduğu ve herhangi bir kentsel dönüşüm alanında kalmadığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı 12/06/2018 12926 yevmiye,

İhtiyati Tedbir:İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/195 Esas sayılı dosyası İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/176 Esas sayılı dosyası ile birleşmiştir. (Mahkeme cevabi yazısında icrai satışa engel olmadığı bildirmiş. )

İhtiyati Tedbir : İzmir 20. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/11 Tereke dosyası (Mahkeme cevabi yazısında icrai satışa engel olmadığı bildirilmiştir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 14:10

03/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02357607 #ilan.gov.tr