T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2025/351 Esas

KARAR NO: 2025/415

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/09/2025 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince;

MÜŞTEKİ: MOAZ Y E BAKKAR, Yusuf ve Rasmea oğlu, 1996 SURİYE doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı.adresinde oturur.

SANIK: HACHEMI AZZEDINE, Larbi ve Kıeltouma oğlu, 14/06/1995 cezair doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı.adresinde oturur.

SANIK: REDOUANE SADOUKI, Mouhamad ve Fatiha oğlu, 23/09/1984 cezair doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı.adresinde oturur.

4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Mouhamad ve Fatiha oğlu, 23/09/1984 doğumlu, ,

Sanıklar REDOUANE SADOUKI HACHEMI AZZEDINE ve MÜŞTEKİMOOZ YER BAKKAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, Sanıkların İSTİNAF DİLEKÇESİ VE Gerekçeli Karar MÜŞTEKİMOAZ YE BAKKAR'A TEBLİĞ EDİLEMEMİŞ

Sanıklara da GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR RESMİ GAZETEDE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLANI PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı Kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Mahkememize veya bulunulan yer Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın Hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönü ile Ceza infaz Kurumuna verilecek dilekçe veya Kurum Memuruna beyanda bulunulması ve beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzerekarar verildiği , İLAN OLUNUR. 09.12.2025

Basın No: ILN02358276 #ilan.gov.tr