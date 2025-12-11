T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/760 Esas

İLANDIR

İSTANBUL 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN BİLDİRİMİŞTİR.

DAVACI: İstanbul Elektrik Tramvay Ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü

VEKİLİ: Av. OYA ŞENTÜRK - İett İşletmeleri Genel Müdürlüğü Metrohan-Tünelbeyoğlu Beyoğlu/ İSTANBUL

DAVALILAR: Tümen İnşaat Ve Temizlik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Selahattin Eyubi Mah. 217. Sokak Kardelen Apt. Altı No: 13/C Merkez/Şanlıurfa

Mahkememiz 29/09/2025 tarih 6 nolu celse 1 nolu ara karar ile dosyanın işlemden kaldırıldığı, davacı vekilinin 03/10/2025 tarihli dilekçe ile yenileme talebinde bulunduğu anlaşılmış olup, Mahkememiz 27/11/2025 tarihli yenileme tensip tutanağı ile duruşma gününün 20/01/2026 günü saat 09:40'a bırakılmasına karar verildiği anlaşıldı.

Yukarıda belirtilen adresinize çıkartılan tebligatın adresteki binanın yıkıldığı gerekçesiyle bila ikmal iade dönmesi ve yapılan araştırmasında adresinize ulaşılamaması nedeniyle adınıza talep açıklama dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememiz 27/11/2025 tarihli yenileme tensip tutanağı ile duruşma gününün 20/01/2026 günü saat 09:40'a bırakılmasına karar verildiği İLAN OLUNUR. İş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılacaktır.28/11/2026

Basın No: ILN02358138 #ilan.gov.tr