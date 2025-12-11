İ L A N
T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/1234 Esas14.11.2025
ALİ BAYRAKTAR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MERYEM - ' in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14.11.2025 GAİP TC KİMLİK NO : -
ADI SOYADI : MERYEM .
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : -
DOĞUM TARİHİ : -
DOĞUM YERİ : -
İKAMETGAH ADRESİ : -
___________________________________________________________________________
Adres : GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Mümine ÖZDEMİR Zabıt Katibi
Basın No: ILN02357441 #ilan.gov.tr