İ L A N

T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1234 Esas14.11.2025

ALİ BAYRAKTAR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MERYEM - ' in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14.11.2025 GAİP TC KİMLİK NO : -

ADI SOYADI : MERYEM .

BABA ADI : AHMET

ANA ADI : -

DOĞUM TARİHİ : -

DOĞUM YERİ : -

İKAMETGAH ADRESİ : -

___________________________________________________________________________

Adres : GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Mümine ÖZDEMİR Zabıt Katibi

Basın No: ILN02357441 #ilan.gov.tr