T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/233 Esas

İLAN

Davacı Gökhan Toker tarafından dava konusu Samsun ili, Bafra ilçesi, Koruluk Mahallesi, krokide TH2 harfi ile gösterilen yüz ölçümü yaklaşık 32.693,12 m2tekabül eden taşınmaz ve Samsun ili, Bafra ilçesi, Koruluk Mahallesi, krokide TH harfi ile gösterilen yüz ölçümü yaklaşık 9.775,00 m2 civarı taşınmazın yaklaşık 7.300 m2 tekabül eden taşınmazın adına tapuya tescili için Bafra Maliye Hazinesi aleyhine dava açıldığından, ekli olarak gönderilen krokide belirtilen söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/233 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 25.09.2025

Basın No: ILN02357616 #ilan.gov.tr