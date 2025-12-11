Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2025/3256 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3256 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, FEVZİÇAKMAK Mahalle/Köy, 4. kat 10 nolu bağımsız bölüm Mevkii, 1376 Ada, 5 Parsel, 10 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi :Fevzi Çakmak Mahallesi , 7. Cadde, Eli Sıkı Apartmanı No:14 Daire:10Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 820,00 m2

Arsa Payı : 57/820

İmar Durumu : İnşaat tarzı Sincan Belediyesi Planlama Şubesinden şifahen edinilen bilgiye göre, taşınmazın yer aldığı parselKonut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat Taks:0,35 Kaks:1,75 olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. Faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 3.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmazın tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 13:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 13:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 13:55

08/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

