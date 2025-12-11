T.C.

AĞRI

KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2008/72 Esas

DAVACILAR : 1-İBRAHİM OĞUR

2-MALİYE HAZİNESİ

DAVALILAR : 1- SUBHAN ANIĞI(ÇAKIR)

2- MEHMET ÇAKIR

3- SULTAN ÇAKIR

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı SUBHAN ANIĞI (ÇAKIR)'nın vefatı ile mirasçısı MEHMET ÇAKIR mirasçısı SULTAN ÇAKIR'ın dosyaya eklenerek adına duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına karar verilmiş ancak mirasçının adresinin bilinmediği bu nedenle usulüne uygun tebligatın yapılmadığı ve tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilmediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tahir ve Cevahir kızı 01/09/1937 doğumlu mirasçı SULTAN ÇAKIR'ın, 16/04/2026 günü saat: 10:25'de Ağrı Adliyesi Kadastro Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi halde ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra duruşma gününün mirasçı SULTAN ÇAKIR'a tebliğ edilmiş sayılacağı ve 6100 sayılı HMK'nun 147 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

