ANKARA BATI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2024/56 Esas

Davacı , ALİ DERVİŞOĞULLARI ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Mahkememizin 2024/56 esas sayılı dosyasında dava konusu Ankara İli, Ayaş İlçesi, Sinanlı Cuma Mahallesi Kartallığındibi mevkiinde bulunan 119 Ada 169 Parsel sayılı taşınmazın kuzey batısında bulunan alan, (fen bilirkişisi Levent ÖZMÜŞ'ün 23/07/2025 tarihli raporundaki krokide gösterilen alan); davacıların babası Şükrü DERVİŞOĞLU tarafından yaklaşık 25 yılı aşkın bir süredir hububat ekilerek malik sıfatıyla zilliyetliğinde bulunduğu, emek ve para sarfıyla imar ve ihya ederek tarım arazisi haline getirdiği ve mahkememizden taşınmazın davacı adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Hazineye karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde yargılamaya devam edileceği ve davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur. 24.11.2025

