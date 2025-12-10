T.C. BİNGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2025/280 Esas 02.12.2025 Bingöl Belediye Başkanlığı tarafından Kamulaştırması istenen Dava konusu aşağıda bulunduğu yer Ada parsel ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Devlet Su İşleri tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Bingöl Belediye Başkanlığına yöneltilmesi,
30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı mülkiyeti Bingöl Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C. Vakıfbank Bingöl Şubesine yatırılacaktır.Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerin 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.
|DOSYA NO
|MAH/KÖY
|ADA
|PARSEL
|MALİKLER
|2025/266
|Gürpınar
|107
|33 ve 50
|Abdullah ALTUNBAY ve diğerleri
|2025/267
|Gürpınar
|106
|148
|Filit ALSAÇ ve diğerleri
|2025/268
|Gürpınar
|106
|157
|Aysel ALYU ve diğerleri
|2025/269
|Gürpınar
|107
|54
|Hasan ALTUNBAY
|2025/270
|Gürpınar
|105
|34
|A.Kerim BÖRÜ ve diğerleri
|2025/271
|Gürpınar
|107
|32
|Ali ALTUNHAN ve diğerleri
|2025/272
|Gürpınar
|107
|34
|Ahmet ALTUNBAY ve diğerleri
|2025/273
|Gürpınar
|107
|42
|Halit ALTUNBAY
|2025/274
|Gürpınar
|107
|14
|Abdullah ALTUNBAY ve diğerleri
|2025/275
|Gürpınar
|106
|152
|Hüseyin ANALAYATALAY
|2025/277
|Gürpınar
|106
|144
|Ayşe KETANİ ve diğerleri
|2025/278
|Gürpınar
|107
|40 ve 44
|AYŞE BALAT ve diğerleri
|2025/279
|Gürpınar
|107
|29 ve 46
|Abdullah HANSU ve diğerleri
|2025/280
|Gürpınar
|105
|30
|Felek ÇALIŞKAN ve diğerleri
|2025/281
|Gürpınar
|107
|52
|Ali ALTUNHAN ve diğerleri
|2025/282
|Gürpınar
|107
|13
|Paşa ALTUNBAY
|2025/283
|Gürpınar
|107
|6-31-36- 48
|Cemal ALTUNBAY ve diğerleri
|2025/284
|Gürpınar
|107
|19
|Adile BARAK
|2025/285
|Gürpınar
|107
|35
|Ahmet BOZABA
Kamulaştırmayı Yapan İdare : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Açılacak Davada HusumetinYöneltileceği İdare :Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Bedelin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Bingöl Şubesi
