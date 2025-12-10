T.C. BİNGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2025/280 Esas 02.12.2025 Bingöl Belediye Başkanlığı tarafından Kamulaştırması istenen Dava konusu aşağıda bulunduğu yer Ada parsel ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Devlet Su İşleri tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Bingöl Belediye Başkanlığına yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı mülkiyeti Bingöl Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C. Vakıfbank Bingöl Şubesine yatırılacaktır.Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerin 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.

DOSYA NO MAH/KÖY ADA PARSEL MALİKLER 2025/266 Gürpınar 107 33 ve 50 Abdullah ALTUNBAY ve diğerleri 2025/267 Gürpınar 106 148 Filit ALSAÇ ve diğerleri 2025/268 Gürpınar 106 157 Aysel ALYU ve diğerleri 2025/269 Gürpınar 107 54 Hasan ALTUNBAY 2025/270 Gürpınar 105 34 A.Kerim BÖRÜ ve diğerleri 2025/271 Gürpınar 107 32 Ali ALTUNHAN ve diğerleri 2025/272 Gürpınar 107 34 Ahmet ALTUNBAY ve diğerleri 2025/273 Gürpınar 107 42 Halit ALTUNBAY 2025/274 Gürpınar 107 14 Abdullah ALTUNBAY ve diğerleri 2025/275 Gürpınar 106 152 Hüseyin ANALAYATALAY 2025/277 Gürpınar 106 144 Ayşe KETANİ ve diğerleri 2025/278 Gürpınar 107 40 ve 44 AYŞE BALAT ve diğerleri 2025/279 Gürpınar 107 29 ve 46 Abdullah HANSU ve diğerleri

2025/280 Gürpınar 105 30 Felek ÇALIŞKAN ve diğerleri 2025/281 Gürpınar 107 52 Ali ALTUNHAN ve diğerleri 2025/282 Gürpınar 107 13 Paşa ALTUNBAY 2025/283 Gürpınar 107 6-31-36- 48 Cemal ALTUNBAY ve diğerleri 2025/284 Gürpınar 107 19 Adile BARAK 2025/285 Gürpınar 107 35 Ahmet BOZABA

Kamulaştırmayı Yapan İdare : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Açılacak Davada HusumetinYöneltileceği İdare :Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Bedelin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Bingöl Şubesi

