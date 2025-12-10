T.C. ANTALYA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2025/527 Esas

KARAR NO : 2025/792 Karar

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında hakkında, 03/11/2025 tarihli karar ile TCK'nın 204/1, 53. Maddeleri gereğince sonuç olarak 2 YIL 6 AY HAPİS ve BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) cezası verilen Beyram ve Fatma oğlu, 2004 İdlip doğumlu, Suriye uyruklu HUSEİN BEYRAM MUHAMMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra Gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende iki haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesinesözlü yapılan beyanın tutanağa geçirilerek ve hakim onayı alınmak suretiyle yada dilekçe ile başvuru yaparak Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği,başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu, HUSEİN BEYRAM MUHAMMED'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02356306 #ilan.gov.tr