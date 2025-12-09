İLAN

T.C.

KONYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/27 Esas

DAVACI : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI : MEHMET AKIN - 52948007634

Davacı tarafından dahili davalı MEHMET AKIN aleyhine açılan Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında, davalının tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili; vakıf yönetiminde yer alan yöneticilerin vakıf zararına yapmış olduğu işlemlerden doğan 258.663,52 TL tutarındaki zararın yasal faizi ile birlikte davalılardan alınmasını dava ve talep etmiştir.

19/12/2019 tarihli bilirkişi raporunda özetle;"Dava konusu; Selçuklu ilçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 2695 ada, 17 parsel, F-Blok, Zemin kat, 7 bağımsız bölüm numaralı, dükkân vasıflı taşınmazın; dava tarihi itibariyle (73.08.2018) değerinin; 550.000,00 TL olabileceği, Dava konusu; Meram ilçesi, Aşkan Mahallesi, 4549 ada, 158 parsel, D-Biok, 3.Kat, 7 bağımsız bölüm numaralı, mesken vasıflı taşınmazın; dava tarihi itibariyle (73.08.2018) değerinin; 380.000,00 TL olabileceği," hususları bildirilmiştir.

İş bu ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra dahili davalılara dava dilekçesi, bilirkişi raporu tebliğ edilmiş sayılacağı, Dava dilekçesine karşı cevap süresi iki hafta olup süresinde cevap verilmez ise dava dilekçesindeki vakıaların tamanının inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. cevap dilekçesi verilir ise hmk 129 maddedeki hususlar bulunmalı, varsa ilk itirazlar bu dilekçede bildirilmesi dilekçe ve ekli belgelerin karşı tarafa tebliğ edilecek fotokopileri de eklenmeli ve tc kimlik no mutlaka yazılması hususunda tebligat şerhi ve mahkememiz duruşmasının 12/03/2026 günü saat 11:15'e bırakıldığı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02353949 #ilan.gov.tr