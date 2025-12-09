T.C.

ELMADAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/205 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulunca alınan 12/09/2024 tarih ve 265 sayılı kararı ile Ankara ili Elmadağ İlçesi Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi 2104 ada 102 parsel içerisinde bulunan 804,44 m² yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine ve ödenecek bedel karşılığında davalı adına olan tapu kaydının iptali ile idare adına taşınmaz üzerinde varsa tüm ipotek, haciz vs.takyidatlardan ari olarak veya bedele yansıtılmak suretiyle tescilini talep etmiştir.

Davalıların iş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı kuruma karşı kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu süre içerisinde idari yargıda iptal davası açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Elmadağ Şube Müdürlüğünde açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur. 31/10/2025

DAVALI: Cavit Şekercioğlu

Basın No: ILN02354183 #ilan.gov.tr